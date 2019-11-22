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В Рязани состоялась приёмка ещё двух дорог

В Рязани приняли ещё два участка дорог после капремонта. В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы участки на улицах Старореченской и Связи.

На ул. Старореченской отремонтировали участок длиной 684 м. Здесь отремонтировали проезжую часть, тротуары, съезды, установили бортовой камень, нанесли разметку, установили дорожные знаки и пешеходное ограждение.

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На улице Связи провели ремонт на участке протяженностью 1 км 872 м от Куйбышевского шоссе до ул. Соколовской. Здесь также отремонтировали проезжую часть и тротуары, подходы и съезды, поменяли бортовой камень, установили пешеходные ограждения и остановочные павильоны.

Недочёты, выявленные в ходе приёмки, подрядчик обязан устранить в течение 10 дней.

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