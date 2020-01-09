В Рязани состоялась дискотека для подростков и взрослых с особенностями развития

Дискотека для подростков и взрослых с особенностями развития. Такого формата праздник не встретишь в афишах нашего города, да и в России редко когда увидишь рекламу мероприятий для особенных людей. Хотя, многие культурные организации уже пытаются расширять диапазон встреч для людей разных – а Бог создал нас всех неповторимыми. Одним, даровав сочувствие и сострадание, другим – непрестанные переживания и надежды.

8 января в Центральной городской библиотеке им.Есенина прошла новогодняя дискотека, которая была организована по инициативе ВОРДИ – Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов. У нас в Рязани ею руководит Лариса Николаенко, и рязанскому филиалу всего два года.

Очень яркие и активные родители, с большим терпением и превосходным просветительским талантом, они ежедневно работают над развитием своих детей, чтобы помочь им стать полноценными гражданами общества. Однако, одни родители не в состоянии бороться с мощной природой, обрушившей на них серьёзные болезни для их детей. Без поддержки государства, а главное общества в целом, им трудно выстоять в этой схватке с судьбой. Для этого есть не только медицинские организации, но и культурные, которые могут всегда искренне распахнуть двери для добрых инициатив, как сделала это библиотека им. Есенина в Рязани. Её новый руководитель Лариса Крохалёва в недавнем прошлом была заместителем председателя правительства, а до этого руководила социальной сферой города, так что проблемы организаций людей с особенностями развития ей очень знакомы и близки.

Поэтому библиотека активно начала помогать и содействовать всем объединениям, связанным с проблемами инвалидов-детей и взрослых. Не секрет, что и родителям таких детей, как и самим детям очень сложно в современном мире, полном агрессии и отсутствия любви. Культуру сострадания воспитывают религия и церковь. А светская культура в обществе тоже вся выросла на идеях гуманизма, поэтому Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина показывает своим примером как можно сплачивать людей разных поколений, а ещё здоровых и особенных, которые, все жаждут тепла и дружелюбия.

Радостная музыка, танцы, песни, интеллектуальные игры на знание всемирной истории и истории родного края, да разве всё перечислишь, чему за один новогодний вечер научила детей и взрослых замечательная ведущая праздника, учитель-дефектолог Юлия Лапутина из Центра образования «Дистанционные технологии». Очень красивая, необычайно внимательная, она находила особый подход к каждому гостю. Юлия запомнила ребят по именам, с каждым вела вдумчивый диалог, выслушивала и хвалила за правильные ответы в непростой просветительской викторине. Ведь образование с развлечением — это огромная радость детям. Совместно было принято решение постоянно проводить такие душевные праздники для детей и взрослых в библиотеке. И как было бы хорошо, чтобы такую добрую традицию, как эстафету, переняли бы и другие культурные учреждения нашей Рязани.