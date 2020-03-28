В Рязани состоится онлайн родительское собрание

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30 марта в 17.00  родителей приглашают на онлайн родительское собрание. Прямая трансляция состоится в официальных группах Рязанской области в «ВК» и в «Одноклассниках».

В прямом эфире на вопросы рязанцев ответят министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Валерий Стройков, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина и начальник управления социализации и государственной поддержки детства регионального минобразования Надежда Куликова.

Они расскажут, как будет организован учебный процесс в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, ответят на вопросы, которые чаще всего поступают на горячие линии министерства и в социальные сети.

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