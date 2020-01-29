В Рязани решат будущее троллейбусного депо. Вопрос обсудят на публичных слушаниях. Об этом стало известно в среду, 29 января.

На слушаниях обсудят судьбу территорию площадью 2,7 га, расположенного на улице Дзержинского № 21. Участок планируется перевести в зону образовательных учреждений, где может быть построена школа.

Публичные слушания пройдут 27 февраля в 18.00 в здании на улице Введенского, 107 (каб. 219). А в 18.30 решится судьба участка на улице Зубковой, где планируется строительство Детского сада.