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В Рязани решат будущее троллейбусного депо

В Рязани решат будущее троллейбусного депо. Вопрос обсудят на публичных слушаниях. Об этом стало известно в среду, 29 января.

На слушаниях обсудят судьбу территорию площадью 2,7 га, расположенного на улице Дзержинского № 21. Участок планируется перевести в зону образовательных учреждений, где может быть построена школа.

Публичные слушания пройдут 27 февраля в 18.00 в здании на улице Введенского, 107 (каб. 219). А в 18.30 решится судьба участка на улице Зубковой, где планируется строительство Детского сада.

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