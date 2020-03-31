В Рязани работодателей обязали зарегистрироваться на портале «Работа в России»

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В Рязани работодателей обязали зарегистрироваться на портале «Работа в России». Это сделано для контроля ситуации на рынке труда в связи с введением режима самоизоляции.

Всем работодателям нужно создать личный кабинет на портале и внести актуальные сведения о режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы, возникновении задолженности по заработной плате.

Как сообщает сайт администрации города, это поможет снизить напряжённость на рынке труда.

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