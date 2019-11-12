В Рязани провели операцию по мини-гастрошунтированию

Во вторник, 12 ноября, в Рязанской городской больнице №11 провели показательную операцию по мини-гастрошунтированию. Пациента с лишним весом и диабетом 2 типа прооперировал бариатрический хирург Андрей Мельников. Операция прошла под общим наркозом.

Мини-гастрошунтирование – бариатрическая операция по уменьшению желудка с целью снижения избыточного веса. В результате хирургического вмешательства у пациента благодаря изменению структуры пищеварительных органов станут хуже усваиваться лишние жиры и углеводы, что положительно повлияет на здоровье пациента.

Напомним, что бариатрическое отделение в ГКБ №11 появилось в июне прошлого года. За этот период в Рязани успели прооперировать более 80 пациентов. Хирург высшей категории Андрей Мельников более 9 лет проводит успешные операции в этой области.

Подробный материал о бариатрической хирургии и фоторепортаж с операции появится позже в разделе «Акценты».