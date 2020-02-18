В Рязани прошёл очередной этап конкурса «Своя позиция»

В Технопарке Рязанского инновационного научно-технологическго центра «Точка кипения – Рязань» и в Рязанской областной библиотеке им. Горького прошли командный и лидерский этапы деловой игры «Блиц» ХIII городского конкурса органов ученического самоуправления «Своя позиция».

12 февраля лидеры вместе с командами придумывали мероприятия для решения предложенных ситуаций, которые могли возникнуть в их школе. Также участникам необходимо было применить смекалку, ведь ведущим озвучивались форс-мажоры, которые могли произойти при подготовке или проведении мероприятия. Общим решением команды ребята описывали варианты преодоления возникших трудностей.

Во время всего конкурсного этапа «Блиц-идея» за командами смотрели наблюдатели, чтобы оценить их командную работу по перечню критериев.

17 февраля эксперты проверили знания лидеров 19 школ-участниц в ходе интеллектуальной игры. Здесь ребятам предстояло ответить на вопросы по психологии, праву, журналистике и организации массовых мероприятий, а также проявить находчивость и сообразительность, выбирая задания из специального раздела «Кот в мешке». Вопросы каждой из категорий были разделены на три уровня сложности.