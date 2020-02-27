В Рязани прошёл масштабный рейд ГИБДД

В Рязани сотрудники ГИБДД за один день выявили более 100 нарушений. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Сотрудники Госавтоинспекции проводят в областном центре комплексные оперативно-профилактические мероприятия. Основной упор сделали на выявление нарушений правил перевозки детей. Также инспекторы проверяли тонировку, наличие страховки.



– По ряду выявленных нарушений были собраны материалы для привлечения водителей к административному аресту на срок до 15 суток, – говорится в сообщении пресс-службы.



Основные же нарушения касались тонировки стёкол и установки внешних световых приборов. Также были выявлены должники, не оплатившие вовремя различные штрафы.



Водителей грузовиков привлекли к ответственности за езду без тахографов.

