В Рязани прошел праздничный молебен в честь Дня народного единства

В понедельник, 4 ноября, в Рязани на площади перед Успенским собором прошёл праздничный молебен в честь Дня народного единства. В мероприятии принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

— Дорогие рязанцы и гости города, искренне поздравляю вас с Днём народного единства. День очень знаменательный. Все люди, которые хотели жить свободно, объединились в своём стремлении выгнать врага из Москвы. Желаю всем нам мира на земле, — поделился Николай Любимов.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил, что в этот день отмечается два самых важных праздника: День народного единства и день Казанской иконы Божией матери.

— Тема единства является для нашей страны ключевой. За всю историю наша родина терпела трудности, становилась добычей врага только тогда, когда мы разделялись. И самый яркий пример это взятие Рязани ордынским войском. Когда же наша страна объединялась, враг отступал. Если мы хотим, чтобы наши дети жили свободно, то должны крепить единство, — сказал Митрополит Марк.