В Рязани пройдёт III Всероссийский фестиваль танца «ЁЖ»

17 ноября в Рязани пройдёт III Всероссийский фестиваль детского и юношеского танца «ЁЖ». Праздник танца пройдёт на сцене Рязанского Дворца Молодежи. Начало в 13:30.

Фестиваль открыт для коллективов со всей России. Благодаря «Ёжу» многие молодые коллективы могут выступать на большой сцене, а также конкурировать с другими коллективом, знакомиться, узнавать, развиваться в искусстве танца.

Цель фестиваля – популяризация детского, молодёжного творчества, привлечение к занятию танцами детей от трёх лет и подростков, организация досуга населения, создание красочного зрелища для жителей и гостей города Рязани.

Жюри фестиваля:

Андрей Торхов – артист театра и кино. Заслуженный артист России. Председатель жюри международного фестиваля имени Народного артиста СССР Павла Кадочникова. Театральный педагог высшей категории.

Изабелла Гречко – танцор, артист, перформер, педагог, является ведущей представительницей танцевальной Хип-Хоп культуры и современного танца на территории СНГ, Европы и России. Обладает одним из самых узнаваемых стилей в уличной культуре, участница команд «What The Flock» и «Dogs Fam».

Андрей Бейч – экс-солист компании Boroditsky Denis Dance Company, основатель и руководитель KVA Dance Company, артист балета Кристины Орбакайте, многократный обладатель Гран-При всероссийских и международных конкурсов и фестивалей танца. Педагог-резидент проекта «Танцевальный клондайк».

Отметим, что перед фестивалем в 11:00 в малом зале Рязанского Дворца Молодежи пройдёт танцевальный мастер класс от члена жюри фестиваля Изабеллы Гречко.