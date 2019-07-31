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В Рязани продолжаются летние дни джаза

Во вторник, 30 июля, в Рязани выступил Dixielight band под управлением Дмитрия Климанова. Джазовое настроение заполнило площадку одного из рязанских гипермаркетов.

Рязанцы насладились весёлой музыкой и почувствовали атмосферу праздника. В репертуаре диксиленда традиционные джазовые темы 30-50-х годов, популярные мелодии, польки и марши. Дмитрий Климанов играл на трубе, Сергей Долгишев – на саксофоне, Владимир Ермаков – на тромбоне, Виталий Дёмин – на банджо, Андрей Моор – на ударных, Герман Скрипник – на бас-гитаре.

Отметим, что фестиваль «Летние дни рязанского джаза» проходит в Рязани с 29 июля по 3 августа по всему городу. С подробной программой праздника музыки можно ознакомиться здесь.

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