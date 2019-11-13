В Рязани продолжается установка новогодних елей

Во вторник, 12 ноября, в Лесопарке появилась первая новогодняя ель. В среду, 13 ноября, началась установка новогодней ели на площади Победы.

Как сообщает сайт администрации Рязани, в этом году Рязань будут украшать 33 искусственные ели. Для них приобретут более 1 100 новых игрушек.

Новогодние ели установят на территории Лесопарка, площади Победы, площади Театральной, площади Ленина, на Монастырской площади в поселке Солотча, в ЦПКиО, у ДК «Приокский», у КДЦ «Октябрь», в парке Скобелева, на бульваре Победы.

Ана Лыбедском бульваре на выставке «арт-ёлок» можно будет полюбоваться необычными новогодними композициями.