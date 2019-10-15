В Рязани появились случаи телефонного мошенничества от имени работников прокуратуры

В Рязанской области появились случаи мошенничества со стороны лиц, которые представляются работниками прокуратуры.

Неизвестные звонят гражданам и представляются должностными лицами прокуратуры. Они просят подъехать для разрешения рабочих вопросов, привести с собой дорогой алкоголь и деньги.

Прокуратура Рязанской области предупреждает, что телефонные звонки с «деловыми» предложениями от имени представителей органов прокуратуры области с различными требованиями материального характера являются преступными действиями мошенников.

Если вам позвонят с подобными предложениями, сообщите в прокуратуру области.