В Рязани подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

В пятницу, 6 марта, были подведены итоги регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы». Соревнования прошли под эгидой международного движения WorldSkills, к которому Рязань присоединилась в 2016 году.

В чемпионате приняло участие более 200 молодых специалистов. Они проявили себя в 30 компетенциях, в том числе в 5 юниорских.

На протяжении пяти дней участники демонстрировали свои профессиональные навыки, посещали мастер-классы и конференции, дискутировали по различным вопросам.

Чемпионат проходил на девяти площадках, три из которых были организованы в районах области.

Кроме этого, 3 марта состоялись конкурсные испытания среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В соревнованиях приняли участие более 70 студентов и школьников по 14 компетенциям.

Впервые в этом году прошел региональный чемпионат WorldSkills «Навыки мудрых», в которых приняли участие педагоги старше 50 лет.

С приветственными словами к победителям, лауреатам и участникам чемпионата обратились депутат Госдумы Елена Митина, заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина и депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков.

– Процветание любого региона нашей страны, в том числе, и Рязанской области, во многом зависит от развития промышленного производства, создания эффективной социальной инфраструктуры, реализации различных проектов. А для этого необходимы высококвалифицированные специалисты, готовые работать по новым технологиям, – отметила Елена Митина. – Конкурс «Молодые профессионалы» показал, что молодежь со своей энергией, творчеством и талантом готова делиться своими навыками с коллегами из разных регионов России, доказывать, что они – лучшие в профессии. Я поздравляю всех победителей и лауреатов с хорошим стартом в профессии. Всем здоровья, счастья, благополучия и новых побед.

Победителям и лауреатам конкурса были вручены дипломы, медали и памятные подарки.