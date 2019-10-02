В Рязани подвели итоги акции «Неделя безопасности»

В рамках масштабной профилактической акции «Неделя безопасности» в рязанских школах были проведены специальные мероприятия. Сотрудники ГИБДД проводили со школьниками различные открытые уроки, встречи, беседы, на которых обсуждались вопросы безопасного поведения на дорогах, управление велосипедами, важность наличия световозвращателя и много е другое. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В школе №41 для первоклассников провели занятия на улице «Безопасный пешеход». А ученики второго класса школы №39 узнали о правилах дорожного движения.

Кроме того, все школьники получили в подарок расписание уроков с иллюстрациями, напоминающими о соблюдении ПДД.

В образовательных организациях Рязанской области для старшеклассников также были проведены специальные тематические тренинги.

Профилактическая работа будет продолжаться