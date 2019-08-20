В Рязани подорожали сосиски и сардельки

Каждую неделю Рязаньстат изучает цены на продукты в магазинах города. За период с 13 по 19 августа зафиксировано снижение цен на помидоры свежие на 13,4%, огурцы свежие на 11,5%, морковь на 11,2%, картофель на 11,2%, лук репчатый на 9%, масло подсолнечное на 2,6%, сахар-песок на 2,6%, яблоки на 2,4%, капусту белокочанную свежую на 2,3%, маргарин на 1,6%.

В то же время, сообщает сайт администрации города, незначительно подорожали яйца куриные, сосиски, сардельки, соль поваренная пищевая, куры охлаждённые и мороженые, рис шлифованный, мука пшеничная.