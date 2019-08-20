На главную Рязань В Рязани подорожали сосиски и сардельки
РязаньЭкономика

В Рязани подорожали сосиски и сардельки

Каждую неделю Рязаньстат изучает цены на продукты в магазинах города. За период с 13 по 19 августа зафиксировано снижение цен на помидоры свежие на 13,4%, огурцы свежие на 11,5%, морковь на 11,2%, картофель на 11,2%, лук репчатый на 9%, масло подсолнечное на 2,6%, сахар-песок на 2,6%, яблоки на 2,4%, капусту белокочанную свежую на 2,3%, маргарин на 1,6%.

В то же время, сообщает сайт администрации города, незначительно подорожали яйца куриные, сосиски, сардельки, соль поваренная пищевая, куры охлаждённые и мороженые, рис шлифованный, мука пшеничная.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани подорожали сосиски и сардельки

Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

С добрым утром! Обзор новостей 19 августа

Клещи продолжают кусать рязанцев

Житель Касимова убил и расчленил сына

В Клепиковском районе искали потерявшихся байдарочников

Рязанцев вновь предупредили о тумане

Жителя Рязани будут судить за попытку убийства

Медики рассказали о состоянии мотоциклиста, пострадавшего в ДТП у «Глобуса»

За неделю в Рязани отремонтировали 17 участков дорог

Рязанские волонтёры отправились на поиски 5-летней девочки в Нижегородскую область

В Рязани продолжается ремонт системы ливневой канализации

Жителя Рязанской области осудили за жестокое убийство знакомого

В Рязанской области отметили 400-летие города Спас-Клепики

В Рязанской области объявлен конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта

Двое пострадавших в ДТП на Солотчинском мосту находятся в тяжёлом состоянии

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Молодой житель Сапожка обокрал пенсионерку и стал фигурантом уголовного дела

Сборная Рязанской области не прошла в 1/4 финала телевизионной Первой лиги КВН

Под Рязанью перевернулся «Камаз»