В Рязани планируют построить аэропорт и «Сухой порт». Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал на площадке Торговой палаты Люксембурга. Аэропорт появится на базе бывшего военного аэродрома в Протасово. Здесь также планируют построить грузовой терминал и логистический распределительный центр. Строительство аэродрома оценивается в миллиард долларов США, сообщает «Российская газета». По словам губернатора, в настоящее время ведётся поиск инвесторов для реализации этого проекта.

«Сухой порт «Рязань» – это логистический комплекс, включающий в себя агропромышленный парк со складской зоной, промзоной, МСП-парком, кампусом. Стать резидентами этой территории изъявили желание 12 российских и зарубежных компаний.