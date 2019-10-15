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В Рязани планируют построить аэропорт и «Сухой порт»

В Рязани планируют построить аэропорт и «Сухой порт». Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал на площадке Торговой палаты Люксембурга. Аэропорт появится на базе бывшего военного аэродрома в Протасово. Здесь также планируют построить грузовой терминал и логистический распределительный центр. Строительство аэродрома оценивается в миллиард долларов США, сообщает «Российская газета». По словам губернатора, в настоящее время ведётся поиск инвесторов для реализации этого проекта.

«Сухой порт «Рязань» – это логистический комплекс, включающий в себя агропромышленный парк со складской зоной, промзоной, МСП-парком, кампусом. Стать резидентами этой территории изъявили желание 12 российских и зарубежных компаний.

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