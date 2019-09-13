В Рязани отметили День работника леса

В пятницу, 13 сентября, в Рязанском театре на Соборной прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню работника леса.

Поздравляю вас с днём работника леса! Леса Рязанской области занимают 1/4 часть нашего региона, в области трудятся более 2500 человек. Сегодня лес как никогда нуждается в охране и защите, бережном отношении. Именно вы с успехом решаете эти задачи, благодаря вашему профессионализму. Я хочу поблагодарить всех за работу, пожелать семейного благополучия, новых трудовых свершений на благо Рязанской области, — поделился министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов.

В рамках мероприятия прошло торжественное награждение лучших работников леса Рязанской области знаком губернатора и благодарственными письмами.

В праздничном концерте приняли участие ансамбль «Радуница» и «Ока», солистка Рязанского музыкального театра Ирина Воликова, театр танца «Банзай», трио «Сту-дерк», Владимир Волков, Юрий Леонтьев, Ирина Кобзева. Также поздравить работников леса пришли учащиеся школьных лесничеств Рязанской области.

За последние годы работниками леса было образовано несколько памятников природы. В нынешнем году ведется создание особо охраняемой зоны в Рыбновском и Захаровском районах. В дальнейшем в Рязанской области будет организовано не менее одной особо охраняемой территории в год.

Праздник является интернациональным, вместе с нами его отмечают в Белоруссии, Киргизии и Украине.