В Рязани отметили День работника энергетики и ЖКХ

В четверг, 12 марта, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работника энергетики и ЖКХ. В ДК «Приокский» работников этой сферы поздравили первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона Андрей Устинов, глава администрации города Елена Сорокина и представители депутатского корпуса.

– Вы ближе всего к людям, от вас зависит комфорт их проживания, – подчеркнула Анна Рослякова. – За благоустроенными дворами, светом, теплом стоят конкретные люди, обладающие высокими профессиональными качествами.

Лучшим сотрудникам предприятий и организаций ЖКХ Рослякова вручила областные награды.

Елена Сорокина отметила, что сфера ЖКХ – самая близкая и необходимая любому современному человеку. Она поблагодарила всех за колоссальную ежедневную работу, за стабильное и качественное предоставление услуг.

– Ваша отрасль является градообразующей. Благодаря поддержке правительства Рязанской области у нас сейчас происходят колоссальные сдвиги в развитии сферы ЖКХ, – подчеркнула Елена Сорокина.

Глава администрации напомнила, что в 2019 году были заменены тысячи погонных труб теплосетей, в том числе с применением новейших технологий, актуализированы схемы теплоснабжения и водоснабжения. Елена Сорокина заявила, что эта работа будет проводиться и в 2020 году.

Отличившиеся работники жилищно-коммунальной сферы были отмечены наградами.