В Рязани отменили бесплатные автобусы до ТРЦ «М5Молл»

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В Рязани отменили бесплатные автобусы, на которых можно было добраться до ТРЦ «М5Молл». В самом торговом центре большая часть магазинов закрыта до 5 апреля.

Пока можно посетить следующие торговые точки:

– Гипермаркет «Карусель» -09:00 — 00:00

– OBI 08:00 — 20:00

– Магазины Детский мир, Бургер Кинг, Fix Price, Ригла (обе аптеки), 4 лапы, Иджеван, Макадами и островки с чаем и сухофруктами – 10.00-22.00

В ТРЦ открыты входы №3, 4, 6. Всю актуальную информацию ТРЦ можно узнать на сайте ТРЦ и на странице центра в социальной сети ВКонтакте.