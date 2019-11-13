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В Рязани открылся новый кабинет детской стоматологии

В Рязанской стоматологии в Дашково-Песочне открыли новый детский стоматологический кабинет. Дети смогут получить терапевтическую и хирургическую помощь. Информация об этом появилась на сайте регионального Минздрава.

Кабинет открыли в детском отделении стоматологического подразделения №4 Стоматологической поликлиники №1 на улице Тимакова. Юные пациенты могут прийти к врачам, чтобы увеличить кариес и поражения твёрдых тканей, провести профилактические операции, удалить временные и постоянные зубы, амбулаторные и зубосохраняющие операции.

Кабинет стал необходимостью для жителей района – в Дашково-Песочне проживает более 47 000 детей. Главный врач поликлиники Владимир Пешков отметил, что учреждение стремится стать доступнее для людей.

Новый кабинет удалось организовать после реорганизации поликлиники. В помещении сделали ремонт и приобрели современное оборудование. Здесь будут работать врач-ортодонт и детский врач-стоматолог.

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