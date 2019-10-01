В Рязани открыли общественную приёмную по защите прав предпринимателей

Во вторник, 1 октября, в Рязани открыли общественную приёмную Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова.

Как отметил бизнес-омбудсмен Рязанской области Михаил Пронин, подобные приёмные уже функционируют во многих городах России, но для Рязанской области это новый формат работы.

– Мы надеемся, что это будет действенный инструмент для поддержки и помощи нашим предпринимателям, – сказал Михаил Пронин.

Работа в приёмной будет проводиться по разным направлениям. Предприниматели смогут получить консультацию, им окажут поддержку и помощь в случае необходимости.

Отдельно стоит сказать о приглашённом эксперте, который будет принимать раз в неделю. Профессионалы расскажут о тонкостях работы в разных сферах: финансовой, правовой, банковской и других. Периодически будут приезжать специалисты федерального уровня. Таким образом, у рязанцев будет возможность совершенно бесплатно получить квалифицированную помощь.

– Это знаковое событие для Рязанской области. Проблемы в бизнесе много, и они не убывают. Здесь будет оказана комплексная помощь, в которой нуждаются предприниматели, – отметила президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.

Приёмная работает по вторникам и пятницам с 15.00 до 16.30. Предварительная запись по телефонам +7(4912) 21-64-76, +7(4912) 21-64-49.

В рамках открытия приёмной подписали соглашение о сотрудничестве между «Центром бизнеса Рязанской области» и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рязанской области.