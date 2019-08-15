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В Рязани открылась выставка «Художник и театр»

В четверг, 15 августа, в Рязанской областном художественном музее имени И.П. Пожалостина открылась выставка «Художник и театр». В экспозицию вошли произведения из фондов музея, костюмы театра на Соборной и куклы Областного театра кукол.

Театр – синтез разных видов искусства. И важную роль в нём играет живопись. Художнику-постановщику необходимы знание истории, культуры, быта и костюма разных эпох, архитектуры и умение интерпретировать. Ведь художник не только создаёт декорации, но и продумывает образ каждого актёра. Авторы умело совмещают в своих работах различные материалы и техники, соединяя в эскизах акварель, гуашь, пастель, тушь, фломастеры и ручки.

– Надеюсь, что вы откроете для себя ту сторону работы театральных художников, о которой мы часто забываем, поскольку больше обращаем внимание на игру актеров и работу режиссёров. Выставка «Художник и театр» должна помочь нам больше узнать о той театральной кухне, которая играет важную роль в подготовке театрального представления, – сказала директор художественного музея Татьяна Котова.

В коллекции художественного музея находятся эскизы костюмов и театральных декораций нескольких поколений художников-постановщиков, работавших в рязанских театрах.

В экспозиции новой выставки представлены наброски Василия Дубинина, Евгения Борисова, Александра Кузнецова и Татьяны Видановой. Всего представлено порядка 60 экспонатов.

Театральная выставка приурочена ко II международному Форуму древних городов.

Посетить экспозицию можно до 20 октября 2019 года по адресу: ул. Свободы, 57. Вход с 11.00 до 18.00, в четверг до 20.00. Кроме понедельников и первой пятницы месяца.

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