В Рязани открылась мобильная выставка нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Во вторник, 19 ноября, в ТРЦ М5Молл открылась выставка, посвящённая реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В экспозиции представлены фотографии с предприятий Рязанской области, которые уже участвуют в этой программе.

Главной целью проведения такого мероприятия является информирование населения о реализации национального проекта, а также привлечение новых предприятий.

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В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина и руководитель центра компетенций Оксана Любимова.

Светлана Горячкина поприветствовала всех присутствующих от лица губернатора Рязанской области и рассказала о нацпроекте.

— Данная фотовыставка посвящена промежуточным результатам реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Рязань вошла в число первых 16 регионов, которые вступили в этот проект. В текущем году 26 предприятий Рязанской области стали участниками. Наша цель – до конца 2024 года повысить производительность труда более, чем на 30%, — поделилась Горячкина.

Заместитель председателя правительства Рязанской области также отметила, что одной из главных целей проекта является повышение внутренней эффективности предприятия и конкурентоспособности нашей отечественной продукции.

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Кроме того, Светлана Владимировна рассказала о поддержках финансового и не финансового характера, предусмотренных для участников проекта.

— В первую очередь, предприятия-участники имеют право получить бесплатный образовательный курс, после прохождения этого курса, можно получить стажировку на лучших предприятиях России и за рубежом. Также предусмотрена акселерационная программа, которая позволяет выйти на экспорт, либо увеличить экспортные поставки. Конечно, предусмотрена финансовая поддержка в виде допуска к льготным займам под 1%, — рассказала Светлана Горячкина.

Выставка является мобильной, она будет передвигаться по Рязани и области и продолжит информировать население о ходе этого национального проекта.