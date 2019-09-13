В Рязани открылась конференция дерматовенерологов и косметологов ЦФО

В пятницу, 13 сентября, в конгресс-отеле «Амакс» состоялось открытие III конференция дерматовенерологов и косметологов центрального федерального округа.

Я уверен, что любая конференция, любая встреча специалистов со всего центрального федерального округа дает определенный прорыв в этих медицинских направлениях и ставит новые задачи. Я очень рад приветствовать вас на нашей земле, и хочу пожелать заниматься не только научными работами, но и отдохнуть, увидеть прекрасные есенинские просторы, — поделился министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Открыл конференцию своим докладом «Клинические рекомендации: основа деятельности врача-дерматовенеролога» президент Российского общества дерматовенерологов и косметологов Алексей Кубанов.

В течение дня в рамках конференции пройдут секционные заседания на следующие темы: «Организация медицинской помощи по профилю дерматовенерологии», «Диагностика и терапия новообразований кожи», «Актуальные направления дерматологии», «Косметология и трихология», «Диагностика и лечение болезней кожи у детей».

Во время мероприятия проходит ярмарка продуктов фармацевтических, биотехнологических компаний и косметических брендов.