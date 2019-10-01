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В Рязани опубликовали список вакансий АПК

В Рязани появилась база вакансий агропромышленного комплекса региона. Список разместили на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Данные на сайте обновляют каждый квартал. В данный момент можно ознакомиться с перечнем вакансий на 1 октября 2019 года. На сайте прописаны требования к кандидатам, размер заработной платы, а также дополнительная информация о наличии жилья, дошкольных и школьных учреждений, а также о состоянии населённого пункта. Стоит сказать, что 240 вакантных мест обеспечены жильем.

В данный момент в разделе «инженерная служба» представлено 36 вакансий, в районы области требуется 36 ветеринаров и 35 зоотехников. Также региону нужны технологи, специалисты экономической и кадровой служб.

Основная часть вакансий представлена механизаторами (139), водителями (49), мастерами машинного доения (77), животноводами (77) и другими специалистами (84).

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