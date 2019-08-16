В Рязани обсудили воспитание детей с помощью театра

В пятницу, 16 августа, в областной научной библиотеке имени Горького прошел брифинг, посвященный форуму «Образование без границ».

C журналистами пообщались министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина и главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, доктор педагогических наук Ирина Фришман. В этом году он проходит впервые в рамках II Международного форума древних городов.

Основными темами форума стали: перспективы развития образования, новые методики обучения, реализация образовательных проектов и другие. Помимо этого, одной из важных задач является сотрудничество разных городов и даже стран.

– Идея форума – выявление новых форм, методов и технологий работы с детьми. Думаю, результат работы форума мы увидим, – отметила Ольга Щетинкина.

В форуме приняло участие около 400 представителей различных стран и городов. Кроме участников из России участвовали в форуме гости из Франции и Испании.

Все доклады, которые прозвучали на форуме, будут опубликованы в журнале «Современное образование», который доступен как в печатном, так и электронном виде.