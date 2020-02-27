В Рязани обсудили внедрение практики «бережливого производства»

26 февраля в Рязанской области при участии представителей Госкорпорации «Росатом» состоялось заседание Координационного совета по внедрению практики «бережливого производства». Его провел Губернатор Николай Любимов.

Николай Любимов отметил, что в конце прошлого года регион вошел в состав «Клуба бережливых и эффективных регионов», целями которого является обмен опытом по внедрению бережливых технологий в госуправлении, а также создание эталонных учреждений, практика которых будет тиражироваться по всей стране.

– Вступление в клуб накладывает на нас большую ответственность. Теперь результаты реализации наших проектов – это визитная карточка Рязанского региона, – сказал губернатор.

Он обратил особое внимание на применение инструментов «бережливого производства» в реализации нацпроектов.

– Эти технологии доказали свою эффективность практически во всех сферах. Они реально помогут нам повысить эффективность выполнения нацпроектов и решить те проблемные вопросы, которые пока существуют. Уверен, что это сработает, и совместно с Госкорпорацией «Росатом» мы будем идти по этому пути, – подчеркнул губернатор.

Руководитель проекта Производственной системы «Госкорпорации «Росатом» Сергей Артемьев отметил: «Мы верим в регион и людей, которые здесь живут. Нет сомнений, что нацпроекты вы выполните отлично. Инструменты «бережливых технологий» помогут региону добиться еще больших результатов за меньшее время. Рязанская область уже является одним из 20 передовых бережливых регионов. В технологиях мы уверены и всегда готовы оказывать вам поддержку».

В ходе заседания были представлены лучшие практики в области «бережливого производства», реализованные в Рязанской области в 2019 году, а также обсуждались проекты на текущий год. Кроме того, речь шла о развитии межведомственного сотрудничества в вопросах внедрения принципов «бережливого производства» при оказании государственных услуг гражданам.

Подводя итоги работы, Губернатор выделил несколько важных направлений проектной деятельности на 2020 год. Одним из них является организация «фабрики офисных процессов».

– Очень много слышал, как на примере «фабрики процессов» имитируют работу на предприятии. На мой взгляд, необходимо адаптировать подобную фабрику конкретно под офисные процессы. Это будет очень полезным мероприятием для сотрудников госуправления, – сказал губернатор.

В числе важных направлений он также отметил проведение партнерских проверок, данные которых позволят обмениваться лучшими практиками между министерствами и подведомственными учреждениями. Говоря о реализации межведомственных проектов, Губернатор отметил, что в регионе уже есть положительные результаты совместных проектов МФЦ и регионального УМВД, и предложил распространить опыт на подобные межведомственные проекты МФЦ и УФНС, а также МФЦ и Пенсионного фонда Рязанской области. Особое внимание Николай Любимов обратил на вопрос преемственности в образовательной сфере.