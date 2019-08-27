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В Рязани обсудили проект «Парка героев Отечественной войны 1812 года»

Во вторник, 27 августа, состоялся круглый стол на тему «Презентация проекта благоустройства «Мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года». Был представлен сам проект и обоснована его польза для общества. Виталий Александрович Тихонов, является инициатором данного проекта и занимается им уже более 2 лет.

Роль Рязани в войне 1812 года велика. Мы должны сохранить историческую память и природное наследие нашего города, — поделился Виталий Тихонов.

Этот объект интересен тем, что создан по старинным русским традициям. Во время войны 1812 года здесь был расположен один из лазаретов. В память о каждом умершем солдате сажали дерево. Так и образовался целый парк. Он является охраняемой территорией с 1971 года, но не имеет статусного наименования. На территории парка присутствует частный участок, а также вырублено большое количество деревьев.

Сотрудники Рязанского государственного университета имени Есенина провели осмотр природных объектов на территории парка.

Это трудно проходимая чаща. В парке не сохранились деревья со времен войны 1812 года, но осталось много их «потомков» столетнего возраста (ясень, дуб, липа). Если мы сейчас не примем никаких мер, то потеряем и это, — поделилась доктор биологических наук Марина Казакова.

Исполняющая обязанности главы администрации города Рязани Елена Сорокина уточнила, что администрация полностью поддерживает данный проект, и рассказала о возможностях его финансирования.

Средства можно получить в рамках следующих программ: комфортная городская среда и программа местных инициатив, — уточнила Елена Сорокина.

Проект также был поддержан партией «Единая Россия».

Это уникальный проект, который позволит нам сохранить историческую память. Он был выделен «Центром поддержки гражданских инициатив» в нашей партии. В первую очередь, нужно придать статус парку. Это первый большой шаг в реализации данного проекта, — поделилась руководитель исполкома партии «Единая Россия» Елена Волкова.

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