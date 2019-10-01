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В Рязани обсудили проблемы дорог возле школ

Во вторник, 1 октября, в Рязанском отделении ОНФ провели круглый стол по вопросам дорожной инфраструктуры возле школ и других важных социальных объектов.

– Вопрос регулировки движения возле школ очень важен, потому что проблема касается не только нас всех здесь, но и наших детей. Нужно обсудить и решить данный вопрос как можно скорее, – отметил член регионального отделения ОНФ в Рязанской области Александр Викторович Шишков.

В обсуждениях приняли участие представители образовательных учреждений города Рязани, ГИБДД УМВД России по Рязанской области, администрации города и других организаций. Участники сошлись во мнении, что решением данных проблем является установка искусственных неровностей и светофоров типа «Т7».

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