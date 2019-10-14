В Рязани на несколько дней перекроют движение транспорта из-за игры «Зарница»

С 14 по 18 октября в Рязани проходит финал Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница». В связи с этим будет полностью закрыто движение, а также запрещена стоянка автомобилей на нескольких улицах города.

В понедельник, 14 октября, с 13.00 до 16.30 будет закрыт участок Голенчинского шоссе у центрального входа в Скорбященский мемориальный комплекс, а с 15.00 до 20.00 – на пл. 50-летия Октября у дома №1, в том числе во внутреннем дворе.

Во вторник, 15 октября, с 8.00 до 17.00 нельзя оставлять автомобили на ул. Сенной у дома №23.

В среду, 16 октября, с 8.00 до 17.00 будет закрыт участок на пересечении пр. Речников и Окского шоссе. В тот же день с 8.00 до 17.00 на участке от пересечения пр. Речников и Окского шоссе до пляжа на Ореховом озере будет закрыто движение транспорта.

В четверг, 17 октября, с 7.30 до 9.30 и с 15.30 до 17.30 перекроют участок на ул. Петрова от дома №2 до дома №10.

В пятницу, 18 октября, с 13.00 до 16.30 будет закрыт участок на Голенчинском шоссе у центрального входа в Скорбященский мемориальный комплекс, с 8.00 до 13.00 – на пл. 50-летия Октября у дома №1, в том числе во внутреннем дворе.