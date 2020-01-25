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В Рязани на четыре месяца перекроют улицу Ленина

В 2020 году в Рязани планируется начать реконструкцию моста на улице Ленина, чтобы соединить сквозным проходом Лыбедский бульвар. Об этом говорилось на совещании, прошедшем 23 января. 

Работы предстоит провести масштабные. Предполагается, что под мостом будет сделан проход, чтобы люди могли попасть к цирку со стороны гостиницы «Старый город».

Планируется, что из-за ремонта будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина. Ориентировочно на это потребуется 4 месяца. На это время также будут изменены маршруты общественного транспорта. 

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