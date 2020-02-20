В Рязани московские троллейбусы проходят капремонт

В Рязани часть троллейбусов, поступивших из Москвы, проходит капитальный ремонт. Об этом 20 февраля на заседании комитета Рязанской гордумы по ЖКХ сообщил начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно.

Эти троллейбусы перекрашивают, а также меняют в них проводку.

Всего в Рязань из Москвы поступило более 70 троллейбусов, но на маршрут пока не вышел ни один, так как на них до сих пор не оформлены все необходимые документы, пояснил Михно. В числе поступивших машин 36 чиновник назвал «очень комфортными» и заверил, что рязанцы в своём городе таких ещё не видели.