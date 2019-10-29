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В Рязани ликвидировали несанкционированные свалки

С 21 по 27 октября в Рязани продолжают ликвидировать несанкционированные свалки и убирать мусор. Ликвидационными работами занимаются районные префектуры, а также муниципальные и коммерческие предприятия.

Префектура Советского района вывезла мусор из посёлка Борки. Свалки удалось ликвидировать во 2, 8, 9 и 11 районах.

На улице Громовой возле дома 2/29 Октябрьского района вывезли более 12 куб. м различного мусора.

Префектуры Московского и железнодорожного районов ликвидировала свалки на улицах Зафабричной, Костычева, Строителей, Ленинского Комсомола, Толстого, Полетаева, Чернышевского, Гоголя и Народном бульваре.

По вопросам вывоза несанкционированных свалок, рязанцы могут обращаться в префектуры города (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00):

  • префектура Советского района 21-65-70;
  • префектура Октябрьского района 28-37-49;
  • префектура Железнодорожного района 76-47-88;
  • префектура Московского района 37-35-19.
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