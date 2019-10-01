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В Рязани и Константинове отметят День рождения Сергея Есенина

В четверг, 3 октября, в Рязани и Константинове пройдут мероприятия, посвящённые дню рождения поэта Сергея Есенина.

В Государственном музее-заповеднике в Константинове возложат цветы к памятнику поэту. После этого на родине Есенина пройдёт праздничный концерт. Для гостей усадьбы выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.

Также в Константинове в этот день откроется удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Новый ресурс позволит получить бесплатный доступ к цифровым копиям печатных изданий, архивным и официальным документам.

В 13.00 в киноконцертном зале музея-заповедника покажут спектакль «Исповедь хулигана» театра «Содружество актеров Таганки».

В Рязани возложение цветов к памятнику начнётся в 10.00. После этого прозвучат произведения поэта и стихотворения, посвященные С.А. Есенину.

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