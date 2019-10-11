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В Рязани девять работодателей повысили зарплаты своим сотрудникам

В Рязани продолжает свою работу Межведомственная комиссия по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц.

С начала года состоялось 32 заседания комиссии, на которых были рассмотрены дела320 плательщиков, из них – 279 должников.

С января по сентябрь 231 плательщик – 31,9% от общего количества приглашенных должников – полностью или частично погасили задолженность. Дополнительно мобилизовано в бюджетную систему Российской Федерации 5 843,8 тыс. рублей, в том числе в бюджет города Рязани – 34 569,2 тыс. рублей, сообщают в ФКУ.

В результате работы комиссии были легализованы трудовые отношения со 1 942 наёмными работниками, сообщает сайт администрации города. Одна организация полностью погасила задолженность по зарплате перед работниками, 22 – заявили о неполной занятости, 9 — по рекомендации комиссии повысили заработную плату работникам.

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