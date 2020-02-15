В субботу, 15 февраля, в 09:50 произошло аварийное отключение энергоборудования на подстанции «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» 110 кВ «Песочня». Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».



Защиты на подстанции локализовали повреждённый участок сети коммунальных сетей, это вызвало нарушение электроснабжения потребителей на ряде улиц в Дашково-Песочне и Кальном. Повреждений в электросетях Рязаньэнерго зафиксировано не было.

В 09:59 Рязаньэнерго восстановил электроснабжение питающего центра МУП «РГРЭС». По факту данного технологического нарушения комиссия проводит проверку.



