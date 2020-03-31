В России вступают в силу изменения по ОСАГО

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С 1 апреля 2020 года у российских водителей произойдет перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), новое значение которого будет применяться для расчета стоимости полиса ОСАГО до 31 марта 2021 года. КБМ зависит от наличия или отсутствия страховых случаев в предшествующие периоды. Проверить свой КБМ автовладелец может на сайте Российского союза автостраховщиков. Если страхового случая не было, то есть автомобилист не был виновником ДТП, то он может рассчитывать на снижение коэффициента, что отражается на цене полиса.

КБМ может варьироваться от 0,5 до 2,45. Максимальный коэффициент может быть присвоен даже водителю с наименьшим изначально показателем, если он более трех раз за год станет виновником ДТП.

«Если в полис вписано несколько водителей, при расчете цены будет учитываться КБМ каждого из них, выбран будет наибольший коэффициент, — поясняет начальник юридического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Ганина. – Если же данных о водителе нет в единой системе, например, он только получил удостоверение, КБМ будет равен единице. Его же учтут при оформлении полиса».

Коэффициент бонус-малус назначается водителю одни раз в год – 1 апреля, и в течение всего года не пересматривается за исключением случаев несоответствия размера КБМ сведениям, содержащимся в автоматизированной информационной системе (АИС) ОСАГО. Такой порядок присвоения КБМ действует с 1 апреля 2019 года.