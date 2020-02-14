В РГУ займутся исследованием технологий информационных войн

В Рязанском госуниверситете имени С. А. Есенина начал работу Аналитический центр по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды. Решение создать центр выдвинул ученый совет вуза. Презентация нового исследовательского объединения состоялась в пятницу, 14 февраля.

О направлениях деятельности Центра гостям встречи рассказали его сотрудники. Центр будет проводить работу по противодействию различным проявлениям деструктивного воздействия на массовое сознание, разрабатывать программы, посвященные этой проблеме, проводить просветительские мероприятия для общественности.

– В нашей стране подобного рода центры только начинают создаваться, – отметила доктор филологических наук, профессор Ольга Воронова. – РГУ становится одной из таких площадок именно тогда, когда проблемам информационного противоборства, защите национальных интересов в информационной среде уделяется большое внимание.

Еще одной из важных задач центра станет противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны, что особенно актуально накануне празднования 75-летия Победы.

– Рязанский госуниверситет становится площадкой для изучения очень важных проблем современности. Мы живем в условиях сложной международной политической обстановки. Мы сталкиваемся с различными вызовами, – сказал ректор РГУ имени С. А. Есенина Андрей Минаев. – 75-летие Победы мы готовимся встретить в сложных условиях. Важно помнить, что Великая Отечественная война – это не просто столкновение двух противоборствующих сил. Это борьба с бесчеловечностью. Советский Союз тогда смог отстоять целую цивилизацию. И именно по этой странице истории нашей страны наносится серьёзный удар. Мы не должны этого допустить.

На презентации Аналитического центра были представлены доклады сотрудников центра и информационные ресурсы, поддержавшие этот проект вуза.