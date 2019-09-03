На главную Рязань Общество В региональном центре образования «Дистанционные технологии» начался новый учебный год
РязаньОбщество

В региональном центре образования «Дистанционные технологии» начался новый учебный год

В понедельник, 2 сентября, в конференц-зале гостиницы «Ловеч» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню знаний и началу нового учебного года в центре образования «Дистанционные технологии».

Участниками традиционного праздника стали учащиеся школы, их родственники и педагоги. С напутствиями к учащимся обратились директор центра образования «Дистанционные технологии», заслуженный учитель России Галина Карпачёва, депутат Государственной Думы Российской Федерации, Герой Российской Федерации Андрей Красов, директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Игорь Мурог.

Участникам Дня знаний был представлен проект Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН», реализуемый Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Координатор проекта Павел Квартников рассказал о содержании социальной инициативы, направленной на содействие профессиональной ориентации и социальной адаптации молодёжи, и пригласил всех учащихся центра образования «Дистанционные технологии» принять участие в проекте.

Проект будет реализован в течение учебного года. Его участников ждёт профориентационная диагностика, мастер-классы и тренинги, посвящённые основам журналистской деятельности, ознакомительные экскурсии в редакции региональных средств массовой информации, посещение мероприятий, связанных с деятельностью Международного союза КВН.

Итогом реализации проекта станет создание учащимися средних образовательных школ журналистских работ и электронных портфолио, их публикация на официальном сайте Рязанского информационного агентства «7 новостей».

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани подвели итоги конкурса «Детский телефон доверия. Ты не одинок!»

Николай Любимов выразил соболезнования по поводу кончины Владимира Зюбы

Рязанцы встречали весну во Дворце детского творчества