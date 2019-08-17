В рамках фестиваля «Встречи на Почтовой» прошёл концерт рязанских исполнителей

В пятницу, 16 августа, в рамках «Форума древних городов» и фестиваля «Встречи на Почтовой» на главной сцене со стороны Почтамта для всех присутствующих выступили творческие коллективы и солисты города Рязани.



Среди них «Рязаночка» (руководитель Дмитрий Козырев), Валентина Рязанова, Марина Малахова и многие другие. Рязанцы веселились, пели и танцевали, несмотря на дождливую погоду.



Пройдясь по улице Почтовой, в разных местах можно было найти занятие по душе. Проводились мастер-классы по созданию авторских открыток, по росписи пряников, по рисованию песком.



Всем желающим предлагалась фотосессия в сари (традиционная женская одежда распространённая в Индии. Представляет собой кусок ткани, особым образом обёрнутый вокруг тела).

