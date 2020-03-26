В пятницу на нескольких улицах Рязани отключат электричество

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В пятницу, 27 марта, в Рязани будут отключать электричество. Причина отключения – работы на воздушной линии. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Работы производит МУП «РГРЭС». Света в домах рязанцев не будет с 09.30 до 15.00.

Адреса отключения электричества: 

ул. Дорожная, д. с 1 по 31, ул. 1-й проезд Добролюбова, д. с 1 по 5, д. 7, д. 8, д. 9, ул. 2-й проезд Добролюбова, д. с 1 по 12, ул. 3-й проезд Добролюбова, д. с 1 по 52, д. 54, д. 56, ул. 4-й проезд Добролюбова, д. с 2 по 14, д. 17, д. с 19 по 28, д. с 30 по 52, ул. 5-й проезд Добролюбова, д. 28, д. 29, д. с 31 по 40, ул. 6-й проезд Добролюбова, д. 2, ул. Добролюбова, д. с 1 по 3, д. с 5 по 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, ул. Чехова, д. с 1 по 43, д. с 47 по 53, д. с 2 по 12, ул. Достоевского, д. с 2 по 50, д. с 52 по 54, ул. Громовой, д. с 1 по 17, д. с 19 по 24, д. 26, ул. Шевцовой, д. с 1 по 10, д. 12, д. 16, д. 18, ул. Тюленина, д. 2, д. 4, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14.

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