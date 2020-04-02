В правительстве Рязанской области обсудили ситуацию в АПК региона

7info 2
Новости Рязани

О мерах поддержки бизнеса в период распространения коронавируса

Федеральная налоговая служба России по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации разработала меры поддержки налогоплательщиков на время периода самоизоляции, связанного...
Узнать больше
Новости Рязани

В Скопинском районе приступили к дезинфекции домов

В Скопинском районе начали проводить дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Лестничные поручни, места общего пользования, включая входные группы будут обрабатываться специальным...
Узнать больше
Акценты

Как организовать обучение детей дома

Эпидемиологическая ситуация в мире принесла нам немало проблем. Это и страх заболеть, и ограничения в передвижении, и отмена мероприятий, и срыв планов,...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области резко похолодает

В ближайшие сутки в Рязанской области ожидается резкое похолодание. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше
Новости медицины

В Рязанской ОКБ выполнили ещё две трансплантации органов

В ОКБ выполнили 15-ю пересадку почки и 3-ю пересадку печени. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. Пациентами трансплантологов...
Узнать больше
-

2 апреля Губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства региона Дмитрием Филипповым. Обсуждалось текущее положение в агропромышленном комплексе, условия работы аграриев в период режима повышенной готовности, объявленного в Рязанской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По словам зампреда Дмитрия Филиппова, в этом году весенние полевые работы начались на три недели раньше обычных сроков. Несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусом, сельхозтоваропроизводители не прекращают свою деятельность. Ведется подкормка озимых культур и многолетних трав, боронование для сохранения в почве влаги. Аграрии 18 районов приступили к севу ранних яровых зерновых культур и однолетних трав. В Александро-Невском районе начали сев сахарной свеклы и рапса, в Пронском – сев горчицы.

«Для координации действий и решения возникающих вопросов создан оперативный штаб. Минсельхоз области ведет ежедневный мониторинг обеспечения хозяйств семенами, удобрениями, нефтепродуктами, запасными частями для техники и другим. Вся сельхозтехника подготовлена», – сказал заместитель Председателя регионального Правительства.

В молочном и мясном животноводстве сохраняется положительная динамика производства. Валовый надой молока составляет 1291 тонн в сутки, что на 167,2 тонн больше, чем в прошлом году. Сервисные организации по обслуживанию животноводческих комплексов работают в штатном режиме.

Николай Любимов особо отметил, что важно своевременно обеспечить сельхозтоваропроизводителей средствами господдержки для качественного проведения посевной кампании в оптимальные сроки. Эта работа должна вестись в тесном контакте с банковским сектором, федеральными ведомствами. Губернатор подчеркнул, что Правительство Рязанской области в режиме повышенной готовности из-за коронавируса в максимально плотном взаимодействии с федеральным центром реализует комплекс ограничительных мер, которые на сегодня позволяют сдерживать распространение инфекции и эффективно минимизировать негативное влияние на экономику региона.

В рамках встречи обсуждалась потребность предприятий пищевой отрасли региона в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и оборудовании для производственных нужд. Сейчас в сфере АПК продолжают трудиться более 9 тыс. человек. Для доставки готовой продукции и сырья задействовано свыше полутора тысяч единиц транспорта. Речь также шла о резервах мощностей по увеличению производства, обеспечении населения основными продуктами питания. Зампред областного Правительства сообщил, что продовольственный запас региона не снижается и рассчитан минимум на два месяца, проводится ежедневный мониторинг, позволяющий контролировать эти вопросы. Все предприятия работают в штатном режиме с соблюдением необходимых мер, направленных на обеспечение бесперебойного графика работы.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В правительстве Рязанской области обсудили ситуацию в АПК региона

Новости Рязани
2 апреля Губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства региона Дмитрием Филипповым. Обсуждалось текущее положение в агропромышленном комплексе, условия...
Узнать больше

В Рязани потеплеет до +13

Новости Рязани
В Рязанской области ожидается резкое потепление. Прогноз синоптиков размещён на официальном сайте регионального управления МЧС России.  Днём в пятницу,...
Узнать больше

В Рязани определена платформа для дистанционного обучения

Новости Рязани
В период режима повышенной готовности рязанские школьники переходят на дистанционное обучение. Модель реализации образовательных программ выбрана в каждом конкретном учреждении. Проанализированы возможности...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани запускают первый антивирусный онлайн-проект #унасвседома

Новости Рязани
Paprico.ru официально заявляет: #унасвседома, но это не повод не шевелиться! 5 апреля 2020 года в 19:00 компания, придерживаясь режима самоизоляции, выйдет в...
Узнать больше

Путин продлил режим самоизоляции до 30 апреля

Новости мира
В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса будет продлён до 30 апреля. 
Узнать больше

Правительство сообщило, как получить пропуска для передвижения во время карантина

Новости Рязани
В Рязанской области начала работать единая технологическая платформа для получения пропусков для предприятий и организаций. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как организовать обучение детей дома

Акценты
Эпидемиологическая ситуация в мире принесла нам немало проблем. Это и страх заболеть, и ограничения в передвижении, и отмена мероприятий, и срыв планов,...
Узнать больше

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Военный «КамАЗ» снес витрину супермаркета в Подмосковье

В Тюменской области известны причины, по которым можно покидать квартиру

Убитого младенца нашли среди гор мусора под Костромой