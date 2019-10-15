В парке у Рязанского кремля пройдёт субботник



Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив совместно с активистами из Рязани приглашают горожан принять участие во Всероссийском субботнике «Зелёная Россия – 2019», который пройдёт 19 октября на территории парка «Переяславль». Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Сбор участников в 9.30 на Кремлёвской набережной, на месте старта теплоходов в Кремле. Форма одежды – свободная, при себе необходимо иметь перчатки. Организаторы также приглашают волонтёров, готовых принять участие в благоустройстве парка.