В Новомичуринске двое парней до смерти избили мужчину в туалете

В городе Новомичуринске Рязанской области двое молодых парней задержаны по подозрению в убийстве. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».



Преступление было совершено вечером в четверг, 21 ноября, в одном из местных общежитий. Неработающие молодые люди, один из которых несовершеннолетний, выпивали в компании знакомых девушек. В какой-то момент вспомнили, что 43-летний жилец общежития проявил вольность по отношению к одной из дам. Товарищи решили проучить мужчину.



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Пострадавшего позвали в туалет, где парни его избили. Один бил руками, другой ногами. После этого они ушли из общежития.



Через некоторое время одна из девушек сообщила подозреваемым, что её сосед скончался. Узнав об этом, молодые люди пришли в полицию и сознались в содеянном.



Сообщается, что за убийство их могут приговорить к солидным срокам – вплоть до 15 лет лишения свободы.



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– Для несовершеннолетнего все усугубляется тем, что ранее он наказывался за кражу и угон автотранспорта, – приводит сайт издательства «Пресса» словам следователя Дмитрия Демьянчука.

