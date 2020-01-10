В «Мармакс» рассказали о важном преимуществе жилого комплекса «Наследие Современности»

В компании «Мармакс» рассказали о важном преимуществе комплекса видовых квартир «Наследие Современности» — панорамное остекление, которое придает фасаду дома лёгкость и уникальный облик.

Девелопер уделил особое внимание оконным системам.

«В доме будут установлены оконные профили немецкого производства – Rehau с мультифункциональным стеклом SunGuard, – рассказали представители «Мармакс». – Окна не будут пропускать ультрафиолетовые лучи и будут сохранять тепло в вашем доме. У нас уже есть опыт установки таких оконных систем в реализованных объектах. По отзывам жителей, окна в наших комплексах действительно зарекомендовали себя как качественная и прочная система».

Также девелопер отметил, что у таких стекол есть защитное покрытие, чтобы дети могли спокойно играть в квартире, а родители не боялись, что они могут разбить стекло в одной из комнат.

«Панорамные окна также позволяют продумать интерьер, который будет подчеркнут дневным освещением. В комнатах будет светло и просторно – такая обстановка не утомляет, а наоборот, действует ободряюще, – поделились в компании. – Вечером вы сможете насладиться ночным городом за чашкой горячего чая, укутавшись в мягкий плед, или проведёте уютный вечер в окружении семьи в просторной кухне-гостиной с видом на Рязанский кремль».

«Наследие Современности» дарит возможности, чтобы каждый момент стал особенным.

Подробную информацию о комплексе «Наследие Современности» вы узнаете по тел. 500-005

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