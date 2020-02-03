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В мае итальянцы проведут в Рязани «Эстафету мира»

2 февраля в Италии состоялись памятные мероприятия в честь 75-летия подвига Героя Советского Союза и национального Героя Италии Федора Андриановича Полетаева. В них приняла участие делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым.

Президент итало-российской Ассоциации по экономическому и культурному сотрудничеству между Рязанью, Алессандрией и Генуей (RYALGE) Мара Сканьи отметила, что всех объединяет чувство глубокой благодарности Фёдору Полетаеву. Она рассказала, что благодаря приезду делегации Рязанской области и бизнес-миссии региона у дружеских отношений между Рязанью, Алессандрией и Генуей появилась и экономическая основа. В прошлом году была создана Ассоциация RYALGE – как институт сотрудничества и обмена между Россией и Италией.

В мае 2020 года итальянцы планируют провести в Рязанской области спортивную эстафету в честь Фёдора Полетаева. Маршрут патриотической акции пройдёт по пути следования Фёдора Полетаева из Москвы в Рязань. Эстафета будет состоять из трёх этапов по 75 км каждый. Финиш намечен на вечер 8 мая в Рязани.

Николай Любимов поддержал эту инициативу. Глава региона отметил, что в год 75-летия Великой Победы она станет ещё одним важным вкладом в общее дело по сохранению подлинной памяти о Второй мировой войне и её героях, в укрепление дружественных связей между Италией и Россией, Рязанской областью.

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