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В Касимове обнаружили старинный камень с могилы царевича Иакова

На территории Казанского монастыря в Касимове обнаружили часть камня, который раньше лежал на надгробии царевича Иакова. Об этом сообщается в группе монастыря в социальной сети ВКонтакте. 

– В четверг, 3 октября, в Казанском монастыре при расчистке земли на строительстве часовни Казанской иконы Божией Матери неожиданно был обнаружен кусок старинного камня с надписью на старославянском языке, – написано в группе. –  При расчистке его оказалось, что это часть камня, который лежал на надгробии Царевича Иакова в его часовне. Изображение Голгофы, часть орнамента и надписи в точности совпадают с изображением из старинной часовни, сохранившимся на фотографии.

Камень помещён в домовой церкви монастыря вместе с остатками гробницы царевича Иакова.

Умер царевич Иаков в 1677 году. После его смерти и сейчас к могиле приезжают паломники из разных уголков России.

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