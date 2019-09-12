В Гидрометцентре рассказали, как изменится погода в ближайшие дни

Сентябрь в Центре Европейской России, благодаря обширному антициклону, еще пару дней будет радовать летними показаниями температуры и солнышком, но, при этом, продолжая увеличивать дефицит осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.



В четверг, 12 сентября, в области высокого атмосферного давления в Центральном федеральном округе (ЦФО) осадков не ожидается, ночью и утром местами туман. Преобладающая температура воздуха ночью 6…13°, на северо-востоке до 3°, днем 21…28°.



Пятница тоже будет вполне тёплой, но проявятся признаки изменения характера погоды. На фоне падения атмосферного давления, станет больше облаков, возрастёт вероятность осадков, будет усиливаться ветер, температура постепенно, начиная с северо-западных областей, будет понижаться.



13-14 сентября по территории ЦФО с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. В зоне фронта пройдут дожди, ветер будет усиливаться до 12-17 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью 6…13°; днем 13 сентября 20…27°, 14 сентября 13…20°, на юге до 27°. В воскресенье понижение температуры продолжится.

