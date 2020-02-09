В День народных промыслов рязанцы учились лоскутному шитью

В воскресенье, 9 февраля, в Рязанской области отметили Единый День народных промыслов и ремёсел. Одной из площадок праздника стала Рязанская областная филармония. Здесь прошла интерактивная программа «Маслина — не напраслина».

Программу, построенную на фольклорном материале Рязанского края, провели солисты Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г. Попова. Они исполнили традиционные песни и прибаутки, а также накануне Масленичной недели рассказали гостям об обрядах, с которыми провожали зиму и встречали весну.

Единый День народных промыслов и ремёсел проходит в Рязани во второй раз. В этом году день посвятили искусству лоскутного шитья. В Филармонии рязанцы увидели тематическую выставку, а также приняли участие в мастер-классе по лоскутному шитью, который провели члены одного из старейших клубов Рязани «Волшебный лоскуток».

Напомним, что в Единый день народных ремёсел в учреждениях культуры города проводятся разнообразные мероприятия, посвящённые сохранению народных промыслов Рязанской области.